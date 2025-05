La squadra tirrenica ha perso la lunga imbattibilità in campionato impattanto sul terreno della Tonno Callipo. Il presidente Antonio Viceconte e il ds Giuseppe Campagna tengono alto il morale della truppa in vista del salto di categoria

Una sconfitta non inficia il morale di un gruppo avviato verso la promozione in Serie B. Il Praia ha rimediato un ko domenica a Vibo, dopo un’incredibile striscia di risultati positivi che l’hanno collocata stabilmente in testa alla classifica. Nel massimo torneo regionale di Serie C, il gruppo allenato da Borrelli avrà ora il match point più succoso, affrontando domenica la Volo Virtus Lamezia già retrocessa. Tre punti che potrebbero così sigillare definitivamente il discorso promozione, mentre nell’ultimo match ci sarà la trasferta sul palazzetto della Milani Rende, ora seconda in classifica.

Praia ha fiducia, vede da vicino la promozione in Serie B, anche se emerge quel sano pizzico di realismo. Il traguardo non è stato raggiunto, come ricorda il presidente Antonio Viceconte: «Al momento posso solo dire grazie ai ragazzi, ai tecnici e allo staff per il grande lavoro. Solo la scaramanzia mi dice di attendere la matematica e non voglio certo non seguire questa regola non scritta. Mi piace vedere l’entusiasmo che si è creato, ma soprattutto la voglia dei ragazzi anche dei più giovani di essere parte di un progetto che può regalare meraviglie. Dal canto mio non potrei essere più orgoglioso di quanto fino a questo punto fatto. Grazie di cuore».

Sentimenti collettivi per la squadra tirrenica, il gruppo ha superato tanti ostacoli ed è pronto a misurarsi con nuovi contesti. Il tutto parte proprio dalla consapevolezza di aver svolto un percorso importante, come sottolineato dal ds Giuseppe Campagna: «Oltre alla grande partecipazione di questo finale di stagione vorrei riavvolgere il nastro: la nostra squadra da ottobre ha vinto tutte le gare perdendo soltanto all’esordio a Catanzaro con la squadra più solida del torneo a mio modesto parere e di recente a Vibo. Da diverse stagioni ormai soggiorniamo in vetta alla classifica e consideriamo come la nostra società attinge ad un bacino dimensioni ridotte».

Campagna ha ribadito l’orgoglio della società per lo sviluppo dei tornei maschili e femminile, complimentandosi anche per la vittoria della Prima divisione e aggiungendo: «Da anni conquistiamo campionati e coppe in tutte le categorie a dimostrazione del valore del nostro staff tecnico. Approfitto per complimentarmi con le ragazze e mister Giuseppe Lamboglia. Ringrazio inoltre il vice presidente Raffaele Miranda che si è speso per tutta la stagione».

Sulla questione promozione diretta vs playoff, ci sono varie chiavi interpretative nel torneo di Serie C maschile. Campagna dice la sua: «Dopo anni ho apprezzato il cambio di marcia della federazione, sul discorso della promozione diretta. Non sono d’accordo con chi invoca i playoff come paracadute per salvare la stagione, magari a scapito di chi ha lavorato un intero anno. I playoff dovrebbero decretare una vincente eventuale che potrebbe essere promossa in caso di mancanza di posti. Non può essere promosso chi arriva in una posizione di classifica che non sia la prima».

Ringraziando i pallavolisti per impegno e passione, nonché il pubblico, Campagna chiude ricordando la realtà del Praia sia in crescita: «Sono orgoglioso di notare come molte società ci considerino una realtà consolidata da cui prendere spunto, nonostante la nostra sia una piccola realtà di provincia. Per quanto concerne questa ultima parte di stagione spero vivamente che l’entusiasmo possa prendere il sopravvento e farci vivere un lungo periodo di gioia, ma anche di intenso lavoro».