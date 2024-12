Il big match nell’interregionale non ha deluso le attese, la vittoria dei lametini è arrivata con merito al termine di un incontro molto combattuto. In Serie C ottava vittoria di fila del Taurianova, sempre più al comando e ora allunga a tre distanze dal Praia diretta antagonista

Lo spettacolo non è proprio mancato in campo e sugli spalti, a dimostrazione di come la pallavolo possa essere uno sport trascinante. Onore e merito ai cratensi, ma tanti applausi per la Raffaele Lamezia uscita vincente dall’incontro di ieri sera. Una maratona sul parquet, terminata per 3-1: il Lamezia aveva condotto le danze nel primo set e stava anche portando dalla sua parte il secondo gioco, salvo poi subire una rimonta di grande cuore da parte del Bisignano. Gara intensa quella del sesto turno del girone H e differenza di qualità che si nota soprattutto nella seconda parte di gioco. I lametini ora comandano in classifica insieme al Letojanni con 16 punti (con scontro diretto proprio nel prossimo turno), a una distanza segue il gruppo allenato da D’Amico.

In Serie B c’è gloria anche per la Tonno Callipo, ancorata più che mai a una posizione nei playoff. La vittoria per 3-0 sul parquet del Ricchigia conferma i buoni progressi già mostrati nelle scorse settimane. Il gruppo è giovane, la prima gioia in trasferta ne aumenterà sicuramente le motivazioni nelle prossime settimane.

In Serie C, arrivati all’ottava giornata, continua inarrestabile la marcia del Taurianova. La squadra reggina sembra al momento senza avversari, spazzando via anche il Catanzaro, una compagine che sin qui era rimasta ancorata al treno promozione. Il 3-1 è un altro segnale importante per tutto il torneo regionale, i 23 punti raccolti sinora lanciano sempre più la neopromossa verso l’alto.

La Milani Rende ha superato per 3-1 i giovani dell’Arpaia, gara non così facile considerando come i lametini stanno crescendo nella loro amalgama. Il ritorno alla vittoria per la squadra al Pala Quattromiglia resta importante per non perdere ulteriore terreno.

Nelle partite giocate domenica, il Praia vince al tie break a Crotone, un match molto duro e ben giocato dalle due squadre. L’esperta squadra tirrenica resta seconda in classifica, ma ora la distanza col Taurianova sale a tre punti.

In zona salvezza torna alla vittoria il Corigliano, che per 3-0 conquista tre punti nello scontro diretto contro la Tigano. La vittoria degli jonici consente al giovane gruppo di rialzare la testa in campionato, con lo stesso punteggio (ma fuori casa e per ben altra classifica) il Paola ha vinto contro i giovani della Callipo in una partita con momenti di grande vivacità.

Con qualche patema di troppo l’Area Brutia conquista tre punti esterni, vincendo per 3-1 sul parquet della Volo Virtus. Infine, Sporting Magna Grecia-Montalto per chiudere gli incontri per la Serie C, gli ospiti si erano portati in vantaggio poi hanno subito la rimonta dei catanzaresi per 3-1.