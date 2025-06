Il verdetto finale nel massimo campionato in rossa è arrivato proprio all’ultima giornata. Alla Lory Pizzo non basta un straordinario girone playoff per avere la meglio sulle vibonesi, che hanno battuto il Paola e festeggiato il salto in interregionale

La determinazione e la passione della Todosport Vibo è stata una chiave importante per spiegare al meglio la promozione in B2 delle ragazze allenate da Vito Iurlaro. Hanno avuto una marcia in più in questo torneo di Serie C e lo hanno dimostrato proprio nell’ultima gara di ieri.

Il successo a Paola per 3-0 ha espresso il verdetto finale, quel salto di categoria che a Vibo attendevano dopo aver giocato un torneo lineare in alto e per chiudere una stagione fantastica, a cui si aggiunge la vittoria della Coppa Calabria qualche mese fa. Tornando al campionato regionale, proprio la rabbia agonistica del primo set (terminato sul 25-9 per Vibo) fa capire quanto la Todosport abbia cercato e poi voluto questo salto di categoria.

La Todosport chiude prima a quota 60 punti, Lory Pizzo a 59: i rimpianti delle napitine sono proprio dalla mancanza di posti ulteriori per la promozione in B2, nulla è davvero da imputare a una squadra che nella seconda parte della stagione ha dato davvero il massimo. Il 3-0 al Castrovillari è arrivato dopo un’ora di gioco, poi è stata vana l’attesa nel seguire la gara di Paola: la chiusura è tra gli applausi, potrà essere davvero la grande favorita per la prossima stagione.

Nell’attesa di completare il turno finale con altre due partite (Gm Cosenza-New Teosidos e Arpaia-Cinquefrondi) chiudono la stagione col sorriso Cirò e Rossano, che hanno battuto la Cidue per 3-0 e il Catanzaro per 3-1.