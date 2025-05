È un copione ormai consolidato, con difficoltà sempre crescenti sempre affrontate al massimo da quante vogliono il salto di categoria più di ogni cosa.

Quanto si sta vivendo per l’unico posto libero in Serie B2 è un duello di quelli ben rodati, va dato merito a Todosport Vibo e Lory Pizzo di essere compagini pronte a lasciare i confini regionali, al di là poi di ogni esito finale. La storia della Serie C femminile ha spesso offerto battaglie risolte all’ultima giornata e anche in questo caso ci sarà grande attesa per un esito finale che avverrà necessariamente sabato prossimo.

Riavvolgendo il nastro, importante la vittoria della squadra vibonese sul Cirò, il 3-0 conquistato contro le pitagoriche è stato netto, a dimostrazione di come la squadra di Iurlaro sia molto pratica soprattutto davanti al pubblico amico. Mancherà un ultimo grande sforzo, conquistare la vittoria sul campo sempre difficile del Paola, che a sua volta è stato sconfitto in trasferta dalla Lory Pizzo. Il 3-1 delle napitine è arrivato non senza qualche brivido contro un avversario che sta dimostrando di essere meritatamente terza in classifica.

Il Pizzo, a sua volta, sabato giocherà a Castrovillari, attenzione massima sul gioco da esprimere sul Pollino ma soprattutto su quanto accadrà dalle parti tirreniche. Il resto della giornata, su un piano squisitamente sportivo, ha registrato altri tre sfide giocate, mentre il posticipo si giocherà addirittura domani sera tra New Teosidos e la stessa Avolio già citata.

Negli altri match vittorie per Catanzaro e Lamezia su Cosenza e Cidue. Risultati sul 3-0 con prestazioni di sostanza a sottolineare un finale in crescendo. Nell’unico incontro di domenica invece Diper Cinquefrondi-Rossano è terminata sullo 0-3