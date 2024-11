La compagine reggina continua a lavorare in vista della prossima stagione con ambizioni importanti. Non farà parte del gruppo la forte giocatrice. Il tecnico Di Garbo: «Simbolo di professionalità sportiva»

La Digem sempre più entusiasta. L’orizzonte di un campionato di livello sta contribuendo ad un lavoro costante e in ascesa dal punto di vista dell’impegno fisico e mentale. Manca un mese all’inizio del campionato di Serie C femminile e la preparazione, tra attrezzi e palazzetto, mette a dura prova il rinnovato nucleo di Massimiliano Di Garbo.

Lo stesso allenatore sottolinea spesso il parziale rinnovamento proprio per ricordare che la base Digem – Tavernese odontotecnica era già solida, messa a punto negli anni e fatta di forze locali del vivaio societario di Rosetta Scozzafava. «Credo che siamo intervenuti laddove fosse necessario per metterci al passo di una categoria che, in ogni caso, rivelerà il nostro potenziale tecnico e la mentalità Digem», prospetta Di Garbo.

«La squadra continua le sedute presso la General fitness di Siderno ma soprattutto ha fatto ingresso al palasport “Marcellino” di Marina di Gioiosa Jonica per un lavoro analitico, sintetico e globale. Finora ho un solo rammarico, dover fare a meno di Martina Greco che, per impegni lavorativi, ha dovuto lasciare la Calabria. Un in bocca al lupo quindi alla mia atleta, patrimonio Digem, già simbolo di professionalità sportiva e che ora potrà cimentarsi lavorativamente nel mondo dei grandi».