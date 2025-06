La società ionica in questi giorni è stata protagonista con il titolo acquisito in Serie B e l’ingaggio del nuovo tecnico. Il dirigente Alessandro Sosto fa il punto della situazione e annuncia importanti novità per il prossimo futuro

La pallavolo calabrese ha ritrovato Corigliano come protagonista, quanto meno in questi giorni di mercato. In attesa di riscendere sul parquet, la società ha acquisito il titolo di Serie B del Tremestieri e di certo non vorrà salvarsi all’ultima giornata con l’ultimo pallone a disposizione. Le ambizioni non mancano, tornare in un contesto più consono era un obiettivo ben dichiarato da tempo e, ora che è stato raggiunto, i tifosi sono in attesa di ulteriori sorprese.

Il dirigente Alessandro Sosto ha riepilogato quanto fatto sinora, la piazza attendeva un colpo di reni importanti e ciò è avvenuto con qualità: «Il progetto è sempre stato vivo dentro la società – afferma - negli ultimi anni tra considerazioni di natura economica e periodo Covid che ha, senza dubbio, minato la programmazione di molte società, abbiamo ritenuto opportuno concentrarci prevalentemente sul settore giovanile. Durante l’ultima assemblea della società si è innescata in tutti la volontà di ripartire con un campionato nazionale che possa ridare alla Corigliano Volley la dimensione che ne ha fatto diventare un importante punto di riferimento per il volley calabrese». L’ambizione è quella di essere competitivi nonostante Corigliano possa essere considerata una sorta di matricola nel prossimo torneo di serie B. Una squadra che avrà un grande supporto sugli spalti: «Il pubblico è sempre stato un elemento imprescindibile. La nostra tifoseria ha sviluppato nel corso degli anni una competenza importante ed è legittimamente diventata esigente. Può davvero essere la nostra arma in più e proveremo a regalar loro gioie sportive sin da questa stagione. Siamo felicissimi di poterli riabbracciare».

Il primo colpo annunciato del resto conferma le ambizioni dell’ambiente: «Coach Giancarlo D’Amico è il primo grande tassello della nostra ripartenza. Abbiamo subito notato in lui una grande preparazione e soprattutto una gran voglia di lavorare. Già in questi primi giorni ha voluto testare alcuni nostri giovani atleti che sono rimasti entusiasti della sua competenza e del suo metodo. Contiamo di creare con lui le basi per un percorso proficuo, sia nell’immediato che in futuro».

Proseguirà l’attività nei settori giovanili e femminili, ma le attenzioni saranno inevitabilmente spostate sulla prima squadra, almeno guardando a una più ampia platea. Sarà un Corigliano tosto… parola di Sosto: «Il direttore sportivo De Patto è naturalmente a lavoro con tutto lo staff per allestire il miglior roster possibile. Molte caselle sono state già riempite e, nello stesso tempo, contiamo di inserire in squadra qualche elemento proveniente dal nostro settore giovanile. Sarà di certo una squadra competitiva e i nomi a breve li scopriremo. Proseguiranno anche gli eventi di grande richiamo e a tal proposito – spoilera il dirigente del Corigliano - siamo già al lavoro per organizzare un quadrangolare che si terrà presso il Palabrillia i prossimi 11 e 12 ottobre con squadre di livello internazionale, non escludiamo grosse sorprese tra le partecipanti».