Il mercato del Corigliano sta diventando sempre più importante, quasi a compensare un po’ la stasi delle altre squadre calabresi dell’interregionale. La squadra che sarà allenata da D’Amico prende sempre più forma, in particolare con un ultimo acquisto già particolarmente apprezzato dagli esperti del settore.

È ufficiale l’ingaggio dello schiacciatore Mario Sportelli, che proviene dal Napoli di Serie A3 e ha senza dubbio un bagaglio d’esperienze importanti. L’innesto alza la qualità del reparto offensivo in maniera netta, a dimostrazione della volontà della società di costruire una rosa importante, senza pensare alla salvezza e tentando già un campionato per collocarsi almeno nella prima parte della classifica.

Mario Sportelli si è formato nel vivaio della Materdomini Castellana, muovendo i primi passi nel panorama giovanile nazionale. Nel suo percorso, quindi, le esperienze nella storica squadra pugliese in Serie A2, nel Bari in A3 e in ultimo in terra partenopea ancora in terza serie.

Scende di un gradino sportivo ma con la netta impressione di volerci tornare con i rossoneri: «Entrare a far parte della Corigliano Volley è per me motivo di grande orgoglio. Parliamo di una società con una storia importante, che ha sempre dimostrato di saper fare pallavolo ad alti livelli. Arrivo con grande determinazione, consapevole di quello che posso dare e con la volontà concreta di essere un punto fermo per questa squadra».

Lo schiacciatore vuole un Pala Brillia pieno: «Il mio obiettivo è chiaro: lavorare sodo e contribuire a riportare la Corigliano Volley nelle posizioni che contano, dove merita di stare. Credo molto nel lavoro quotidiano, nell’energia del gruppo e nella forza delle ambizioni condivise. Ai tifosi dico solo una cosa: preparatevi, perché daremo tutto per regalarvi una stagione all’altezza del nome che portiamo».