Sarà quasi il motivo principale dell’estate, una sorta di tormentone per gli esperti della pallavolo ma di certo la Volley Corigliano sul mercato sta davvero accelerando, mostrando una visuale ben precisa. Prima l’acquisizione del titolo di Serie B dal Tremestieri, poi l’ingaggio dell’allenatore Giancarlo D’Amico, infine la composizione del roster che sta diventando sempre più importante.

Il primo colpo è stato quello di De Paola (che vinse una Champions a Trento), poi di un figlio d’arte come Cantagalli e nelle ultime ore ecco confezionato il colpo Miranda. Un acquisto che avevamo già anticipato qualche settimana fa nelle nostre pagine d’approfondimento sulla volley, ora ratificato nero su bianco per la soddisfazione della dirigenza e dei tifosi.

Nelle ultime due stagioni è stato decisivo a Bisignano e a Galatone, conquistando la promozione in A3 con il gruppo pugliese ai playoff.

L’italo-cubano è presentato così dalla società ionica: «La scelta di puntare su un profilo come quello di Henri Miranda è indicativa della direzione intrapresa dalla società: costruire un gruppo solido, affamato e pronto a competere ai massimi livelli. Il talento e l’esperienza di Miranda non sono passati inosservati, e il suo arrivo ha già acceso l’entusiasmo tra i tifosi rossoneri».

Una fase di mercato che non finirà qui: «Il mercato in corso, con innesti mirati e di qualità, sta confermando la volontà del club di affrontare la stagione con ambizione e determinazione. La Corigliano Volley si prepara a scendere in campo con una rosa all’altezza delle aspettative, sostenuta dalla passione dei suoi tifosi e da una città intera».

Dal canto suo, lo schiacciatore ha le idee ben chiare: «Sono molto contento di essere stato scelto da una società seria e conosciuta come Corigliano. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, entrare in palestra, conoscere i miei compagni e lavorare per raggiungere insieme grandi traguardi. C’è sicuramente un pizzico di adrenalina: so di entrare in un ambiente prestigioso e ambizioso, e sono pronto a dare tutto per contribuire al successo della squadra».