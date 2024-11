Turno infrasettimanale per il Volley Soverato che questa sera incontrerà in trasferta le ragazze di Montecchio Maggiore. Fischio d'inizio alle ore 20.30. La squadra del presidente Antonio Matozzo è determinata a fare bene e dare seguito alla vittoria casalinga di domenica scorsa, arrivata al tie break contro Macerata dopo una partita lunga ed equilibrata con due punti importanti nel campionato di volley A2 femminile girone est, che hanno permesso alle ragazze di fare un passo in avanti in classifica arrivando a quota cinque.

Mentre per le vicentine ad oggi è arrivato un solo punto alla prima giornata e, reduci dalla sconfitta di Marignano, faranno sicuramente di tutto per ottenere un risultato positivo. Certo non sarà facile contro le "cavallucce marine" di coach Napolitano che hanno dimostrato di essere un gruppo unito e di saper reagire con la giusta determinazione nei momenti di difficoltà determinati soprattutto dalla giovane età delle biancorosse.