La formazione gialloblù ha superato in semifinale la Gas Sales Piacenza con un convincente 3-1. Adesso la finalissima contro Civitanova Marche e per i due atleti di Corigliano Rossano l'occasione per salire sul tetto d'Italia

Per la nona volta nella sua storia l'Itas Trentino accede a una finale scudetto di volley garantendosi di conseguenza anche la partecipazione alla prossima Champions League. La compagine gialloblu, guidata da coach Angelo Lorenzetti, ha ottenuto la qualificazione alla finale, che giocherà contro Civitanova Marche, chiudendo gara 5 della semifinale contro la Gas Sales Piacenza con un convincente 3-1.

Tra i protagonisti del roster trentino anche due atleti calabresi, entrambi di Corigliano Rossano: Gabriele Laurenzano e Daniele Lavia. I due avranno dunque la possibilità di salire sul tetto del volley italiano.

Daniele Lavia, non ha bisogno di particolari presentazioni. Già campione del Mondo e d'Europa con la Nazionale italiana, Lavia è nato a Cariati nel 1999 ma cresciuto a Rossano. Iniziò la sua carriera professionistica indossando la casacca del Corigliano dal 2014 al 2016, con i rossoneri disputò i campionati di A2 e B1. Nella Materdomini di Castellana Grotte, sempre in A2, dal 2016 a 2018, poi nella Porto Robur Costa di Ravenna in Superlega dal 2018 al 2020 prima di arrivare a Modena. Attualmente è in forza alla Itas Trentino.

Tra i compagni di squadra di Lavia c'è il 19enne e concittadino Gabriele Laurenzano (nato a Rossano, 176 cm). Il numero 13 della Itas Trentino ha praticamente bruciato tutte le tappe della sua carriera, arrivando in fretta ai massimi livelli del volley italiano.

Nella sua prima esperienza in SuperLega con la maglia di Taranto (stagione 2021/2022), si è mostrato affidabile in ricezione, risultando il quarto ricettore del campionato per media ponderata. Gabriele è cresciuto nel vivaio di Castellana Grotte ed è da tempo nel giro delle Nazionali giovanili, con cui ha già conquistato il titolo europeo Pre-Juniores 2020, impreziosito dal premio come miglior libero.

Il programma della finale scudetto

Ecco il calendario della serie finale dei Play off scudetto maschili. Gara 1 slitta dal 30 aprile al 1 maggio rispetto al programma originale

Gara 1 Finale – Lunedì 1 maggio 2023, ore 18.15

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Gara 2 Finale – Giovedì 4 maggio 2023, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

Gara 3 Finale – Domenica 7 maggio 2023, orario da definire

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Gara 4 (eventuale) Finale – Mercoledì 10 maggio 2023, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

Gara 5 (eventuale) Finale – Domenica 14 maggio 2023, ore 21.05

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova