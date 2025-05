La promozione dei tirrenici è arrivata con l’ultimo ostacolo superato senza fatica, a Scalea gli uomini di Borrelli hanno superato la già retrocessa Volo Virtus e confermato il primo posto in Serie C. Nei playoff di A3 invece ko Bisignano e Lamezia

Una promozione meritata, un percorso netto e, soprattutto, la netta sensazione che questa squadra possa avere già una base importante per le sfide future. La Spes Praia ha vinto il campionato di Serie C con solamente due sconfitte incamerate e la sensazione, soprattutto nel 2025, di avere svolto un percorso netto e di grande consolidamento. I tirrenici hanno approfittato di ogni errore della concorrenza e, soprattutto, hanno saputo trarre vantaggio dai momenti più critici, prova ne sono i tanti incontri vinti al quinto parziale.

Sul piano dei contenuti, la partita del penultimo turno in Serie C serviva solo per l’aritmetica, il 3-0 contro la Volo Virtus Lamezia in un’ora di gioco ha sancito il ritorno del Praia nel campionato interregionale di Serie B.

A nulla servirà quindi lo scontro diretto di sabato prossimo a Rende contro la Milani, che aveva conquistato due punti sul sempre difficile palazzetto di Crotone nella gara di sabato.

Nelle partite in anticipo da registrare la vittoria in rimonta del Taurianova per 3-1 a Paola, nonché l’affermazione fuori casa del Catanzaro sul palazzetto dell’Area Brutia col medesimo risultato. Nelle sfide di ieri pomeriggio, invece, il Montalto ha chiuso gli incontri casalinghi battendo il Corigliano 3-1, la Tigano invece nell’anticipo mattutino ha superato la seconda squadra Arpaia con un secco 3-0.

La prima compagine della Raffaele Lamezia, invece, ha affrontato il playoff di A3 col match d’andata contro Galatone, squadra pugliese che già l’aveva eliminata in Coppa Italia. Gara durissima quella disputata al Pala Sperti e senza momenti per prendere fiato con il primo set vinto dagli ospiti e l’uno-due letale dei gialloblu. Galatone però ha mantenuto fede al suo ruolo da “bestia nera” ed è riuscita a conquistare la vittoria per 3-2.

Sempre guardando ai playoff, sconfitta secca interna del Bisignano che ha ceduto le armi sportive al Grottaglie sul 3-0, i pugliesi potrebbero chiudere i giochi nel prossimo match di ritorno.