Pallavolo. Soverato ha individuato il nuovo allenatore. Si tratta di Fabio Bonafede ex trainer del Bolzano. A Vibo è pronto l'argentino Kantor ma si aspetta il pass ufficiale in SuperLega

Continuano le novità in casa volley Soverato. Dopo la nomina del nuovo direttore generale, spunta quello che potrebbe essere il successore di coach Luca Secchi. La società di Patron Matozzo ha infatti rescisso il contratto con il tecnico, dopo una sola stagione. A Secchi il merito di aver guidato le cavallucce marine in un campionato ricco di soddisfazioni, con una promozione sfumata sul più bello. A prendere le redini sarà quasi certamente Fabio Bonafede. Il tecnico siciliano è ad un passo dalla firma. A lui spetterà il compito di centrare l'obiettivo mancato nella scorsa stagione. Obiettivo già centrato da Bonafede nella stagione 2014-2015 alla guida del Bolzano. Una scelta, questa, che ribadisce la volontà della società ionica. Costruire una squadra competitiva pronta ad ottenere il salto di categoria nell'olimpo del volley. Ritorno in massima serie sempre più vicino, invece a Vibo Valentia. Ora anche gli altri club di A1 sarebbero d'accordo a concedere la wild card al club giallorosso. Dopo l'ufficialità del ritorno nell'olimpo della pallavolo la società vibonese presenterà ai tifosi e alla stampa il nuovo tecnico, ormai quasi sicuramente l'argentino Waldo Kantor.