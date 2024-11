La Digem torna alla volta di Reggio Calabria. Nel panorama di C, il volley femminile prepara la terza gara di campionato, una nuova trasferta e un altro confronto attraverso il quale crescere. Dopo una settimana di attenzione e cura nel lavoro, dopo il recupero mentale in ordine ad una gara persa per un soffio, Massimiliano Di Garbo invita le sue ragazze a non abbassare la guardia.

«Non abbiamo nulla da invidiare alle altre squadre – dice il presidente della società jonica Rosetta Scozzafava –. Però a lungo andare gli errori si pagano». Quindi bisogna farne meno possibile, leggere bene l’atteggiamento dell’avversario e tante volte prendere esempio dal carattere volitivo con cui alcune atlete rispondono nel momento di difficoltà.

Il campionato di serie C è importante per questo, per crescere facendo esperienza. Ecco perché anche le sconfitte sono viste in chiave positiva. Anche Di Garbo conosce il valore delle sue ragazze, per questo la trasferta di Reggio Calabria ha un valore inestimabile, potendo svelare il carattere e le reazioni della giovane squadra di Marina di Gioiosa. La Digem – Tavernese odontoiatria e medicina – affronterà la Elio Sozzi RC nel pomeriggio di sabato.