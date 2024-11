Nel prossimo turno di A2, le due calabresi proveranno il colpaccio rispettivamente contro Brescia, neo promossa e Olbia. Per non perdere il passo, bisognerà vincere confermando l’ottimo lavoro svolto nel precedente turno

Dopo i primi tre punti guadagnati ai danni di Caserta, Soverato guarda già alla prossima gara. A domicilio, la neo promossa Brescia. Altra gara interna, dunque, per le cavallucce marine che potranno contare nuovamente sul tifo del proprio pubblico.

Le lombarde di coach Mazzola, arrivano in riva allo Ionio con sette punti in classifica, reduci da una vittoria e tanta voglia di fare per non perdere quota.

Travaglini e compagne a lavoro per definire gli ultimi particolari in vista del match chiave. Coach Saja non lascerà nulla caso, avendo a disposizione un roster ormai rodato che nella gara precedente ha dimostrato di avere le carte in regola per rimettersi in carreggiata. Bisognerà mantenere alta la guardia per non farsi trovare impreparate.

Gara interna anche per Palmi che al PalaSurace ospiterà Olbia. La squadra guidata da Galli, al suo primo anno con le sarde, è reduce da un’ importante vittoria, la prima stagionale ottenuta al tiebreak. Un’ Avversaria che già nella preparazione precampionato ha messo in mostra la cattiveria per lottare fino alla fine e mantenere il passo delle big.

Maria Chiara Sigillò