Una giornata di spensieratezza e di amore verso lo sport è andata in scena a Lamezia Terme per abbracciare Manolo Gaetano, che ha concluso la sua carriera agonistica dopo aver militato nella Milani Rende

Clima di festa, di amicizia ma soprattutto di condivisione intorno allo sport. Lontani dai furori del campionato e delle competizioni, al “Pala Gatti” di Lamezia Terme una giornata dedicata a Manolo Gaetano ha racchiuso al meglio anche l’allegria e la sana goliardia che si respira intorno alla pallavolo calabrese.

Una quarantina sono stati i partecipanti alla manifestazione, il protagonista ovviamente è stato Manolo Gaetano, che già nel match tra Milani Rende e Spes Praia aveva salutato con commozione quanti lo avevano omaggiato. Nella kermesse di domenica sera, ha giocato prima con la maglia della Volo Virtus Lamezia e poi con la selezione degli amici, in un clima globale all’insegna della sportività, della passione e soprattutto della voglia di stare insieme.

Tanti gli atleti che hanno staccato la spina sul piano dell’agonismo e si sono concentrati su quello ludico, è stata anche un’occasione per fare un po’ un bilancio e per valutare i protagonisti della prossima stagione.

Manolo Gaetano ha concluso la stagione nella Milani Rende allenata da Luigi Aloe, il rapporto tra l’ormai ex pallavolista e l’allenatore resta improntato sulla grande stima e sulla condivisione dei valori sportivi, nell’ultima stagione la compagine è arrivata al terzo posto in Serie C maschile.

Proprio sul fronte societario, recentemente sono arrivate le dichiarazioni del presidente Attilio Gagliardi, di cui ne proponiamo uno stralcio: «Un sentito ringraziamento va alla nostra squadra, per l’impegno profuso e per aver dimostrato, giorno dopo giorno, cosa significhi indossare questi colori. Insieme allo staff tecnico, avete contribuito ad alzare l’asticella, spingendoci a dare sempre il massimo, dentro e fuori dal campo. Il viaggio non si ferma qui. Ci rivediamo presto per una nuova stagione, che è già in fase di costruzione con importanti novità e azioni concrete pensate per migliorare l’intero movimento sportivo pallavolistico».