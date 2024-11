La squadra di coach Saja ancora a secco di vittorie lontano dal PalaScoppa. Vittoria interna, invece per Palmi, l’altra calabrese del campionato di A2, che con un secco 3-0 asfalta le laziali di Cisterna

Ancora crisi da trasferta per il Soverato beffato da Olbia per 3-1. Una partita giocata ad intermittenza. Subito avanti le padrone di casa che conquistano il primo set chiuso 25-20.

Nel secondo parziale Soverato però si sveglia e risponde, riportando in parità i giochi. Partono meglio le calabresi nel secondo parziale. Ma le galluresi rispondono punto a punto. Le biancorosse capitanate da Travaglini tengono alta la guardia e nel momento di peggior difficoltà guadagnano tre palle set riuscendo a chiudere a proprio favore 21/25.

Terzo set fotocopia. Soverato spinge, Olbia risponde. Travaglini e compagne determinate ma le sarde non mollano la presa. L’errore fatale per le cavallucce marine arriva sul Punteggio 18-22 sprecando l’occasione di chiudere la partita a soli tre punti. E è di nuovo parità. Olbia ne approfitta e mette giù la palla del 26-24, rimontando un set e una partita che il Soverato aveva già in pugno. Lo scenario di parità si ripete anche nel quarto set ma Olbia approfitta di un calo e mette il timbro sul 25/22. Sfuma così l’occasione per Soverato di portare a casa la prima vittoria lontana dal PalaScoppa.



Sorride invece l’altra calabrese del girone, Palmi, che archivia con un secco 3-0 la pratica Cisterna. Una partita ampiamente dominata dalle padrone di casa. Le laziali ci provano ma le ragazze di Giangrossi non si lasciano intimorire e senza troppe difficoltà mettono in cassaforte tre punti fondamentali lasciando ancora ferme al palo le avversarie.

Maria Chiara Sigillò