Manca ancora molto per l’inizio della nuova stagione agonistica e sin da ora si incominciano a valutare le opportunità per creare al meglio le condizioni per il futuro.

Una situazione che, in ottica calabrese, ha di certo qualche aggiornamento importante. In particolare, due sono state le conferme nell’ottica della Serie B, nel campionato interregionale c’è una novità sicura sia in ambito femminile che maschile.

Nel primo caso, Gioiosa Jonica ha annunciato l’intenzione di non proseguire la sua missione in B dopo tre stagioni. Il team giocherà in ambito regionale, al suo posto un’altra squadra calabrese, mentre sull’altro versante il Corigliano ha dimostrato di poter reggere questa categoria già con un mercato estivo di tutto rispetto.

Dopo De Paola, Cantagalli e Miranda, i rossoneri avranno a loro disposizione anche Salvatore Donzella, il palleggiatore tornerà in campo con rinnovata motivazione: «Sono ben lieto di tornare in campo con questa maglia e con questo gruppo. Negli ultimi anni ho vissuto la Corigliano Volley da un’altra prospettiva, ma dentro di me non si è mai spenta la voglia di giocare. L’ambiente che si respira qui è speciale: caldo, passionale, competente. Si percepisce in ogni allenamento, in ogni partita. Questa città ama la pallavolo e aspettava da tempo il ritorno di una squadra all’altezza del palcoscenico nazionale. Sono pronto a dare tutto me stesso per contribuire a questo progetto»

Le note liete non mancano in terra jonica, sul lato cratense invece sembra essere calato il silenzio sulle vicende della squadra. Non che a livello comunicativo ci sia stata, nella precedente stagione, un lavoro d’eccellenza, ma i tifosi della Volley Bisignano al momento vorrebbero quanto meno conoscere quale sarà il futuro del team: come proseguirà in Serie B? A oggi, gli addetti ai lavori danno quasi per “spacciato” il progetto sportivo degli ultimi anni.