La seconda fase del massimo torneo femminile di pallavolo conferma come, con ogni probabilità, il livello dei match sarà a senso unico in molti casi, lasciando un margine abbastanza basso per le incertezze. Se guardiamo ai risultati e alle prestazioni delle big di questa Serie C, la sensazione è abbastanza univoca anche per gli addetti ai lavori.

C’è stato un primo anticipo ed è stato tutto sommato divertente, un derby terminato al tie break con tante giovani ragazze in bella mostra. La sfida del venerdì è stata conquistata da Catanzaro per 3-2 sul campo dell’Arpaia Lamezia. Le partite di sabato invece hanno confermato la sostanza della Todosport Vibo che, dopo aver vinto la Coppa Calabria, non ha avuto nessun timore nell’incontro di Castrovillari. Il 3-0 della squadra di Iurlaro è arrivato con buona sostanza, così come quello conquistato dal Paola davanti al pubblico amico contro la Cidue.

Del resto, le tirreniche sono prime in classifica, guardando alla sommatoria degli scontri diretti nella prima fase e vorranno restarlo sino alla fine. Il Cirò è l’altra compagine già pronta per l’agone finale, un altro 3-0 contro Cinquefrondi porta consapevolezza alle ragazze di Stara di potersela giocare sino alla fine. Risultato quasi a fotocopia del Rossano sulla New Teosidos per 3-1, in una gara tra compagini che comunque sinora hanno disputato un buonissimo campionato.

Restando alla zona alta, ieri sera Pizzo ha conquistato i tre punti contro la Gm Cosenza: 3-0 in terra bruzia a dimostrazione di come lo scotto della finale di Coppa Calabria persa in casa potrebbe essere un motivo in più per tentare la rivalsa in campionato.

Sei le gare della poule playoff, tre invece le contese per quanto riguarda la parte dedicata ai playout. C’è da registrare il primo punto della Elio Sozzi, arrivato quindi dopo diciassette partite, che ha costretto al tie break in trasferta il Cutro. Più scontato lo 0-3 della Digem sul parquet della Pink Lamezia, un altro colpo esterno chiude il weekend della fase ad orologio con il 3-1 di Gioia Tauro maturato sulla Silan.