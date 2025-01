La capolista del torneo continua la sua marcia in testa alla classifica. La vittoria ottenuta contro il Montalto, nel palazzetto di Bisignano, ha confermato la tenacia di un gruppo che, nel girone di ritorno, punterà con decisione alla promozione in Serie B

Da matricola a certezza del campionato, da sorpresa a solida realtà. Il Taurianova è in vetta nel torneo di Serie C maschile, meritando il primato per quanto visto sinora. Non era di certo la principale favorita per la vittoria della massima serie regionale a inizio stagione, ma le prestazioni dei reggini stanno convincendo anche i più scettici. Anche nella gara del primo turno di ritorno il gruppo allenato da Idone ha fatto il suo, nonostante qualche acciacco e una condizione fisica non ottimale.

Il 3-0 ottenuto contro il Montalto è stato così un risultato importante, anche alla luce di quanto accadeva negli altri campi: il 3-2 del Praia sul Catanzaro ha permesso a Bellantone e compagni di allungare di un altro punto in classifica. Ora, tra Taurianova (38 punti in 14 gare disputate) e Praia ci sono due distanze, un vantaggio minimo ma importante in un torneo che non prevedrà playoff, al contrario dei pari grado femminili.

Vincerà il campionato chi sbaglierà di meno o quasi, la sensazione comune è anche quella del tecnico Enrico Idone: «Stiamo dando il massimo, ma dobbiamo evitare i cali di concentrazione. Pensiamo all’ultima gara disputata contro il Montalto, abbiamo sofferto nella parte centrale del match e anche nel terzo set non abbiamo convinto sino in fondo, subendo una leggera rimonta».

I cali di tensione saranno da evitare per il futuro, in un torneo con tante piazze agguerrite: «Più che a una lotta a due, penso che il campionato abbia aumentato un po’ la qualità e nel girone di ritorno avremo tante battaglie da affrontare. Squadre come Catanzaro, Crotone e Tonno Callipo non sono di certo da sottovalutare, lo stesso Cosenza ci ha messo in difficoltà, dobbiamo approcciare ogni partita con il giusto approccio».

Taurianova è ben consapevole del suo potenziale, tra qualche settimana affronterà la Milani Rende in uno scontro diretto, in seguito l’attesissimo match contro il Praia. Idone e Taurianova restano con i piedi per terra, come del resto già dimostrato contro Montalto, quando la voglia di sacrificarsi è stata l’ingrediente ideale per arrivare alla vittoria.