Alle 20:30 si gioca Gara3 sul mondoflex di Potenza Picena

CORIGLIANO (CS) - Corigliano – Potenza Picena. Atto terzo. Si ricomincia dall’1-1. Dall’equilibrio perfetto di una serie che ha regalato emozioni da vendere ed un match a testa alle due concorrenti al salto di categoria in Super Lega. Solo chi vincerà due delle prossime tre sfide in programma raggiungerà la Lube Treia nell’élite della pallavolo italiana. L’inerzia è tornata a favore dei giganti marchigiani che giocherebbero un’eventuale “bella” tra le mura amiche. Ma nulla, come già visto, è preventivabile in questi straordinari play off.

I calabresi hanno raggiunto le Marche con tanta voglia di riscatto. Vogliono confermare la straripante prestazione in gara1 e dimenticare, al contrario, la brutta partita giocata martedì scorso.

Formazione tipo per coach Bove. In cabina di regia Izzo, Banderò opposto. Sui martelli Hrazdira e Mariano. Al centro Calonico e Menicali. Libero Lampariello.