Sarà un torneo maxi per le squadre calabresi, la Serie B tra campionati maschili e femminili vedrà la nostra regione sempre più protagonista. Nel primo caso, salgono addirittura a sei le compagini che giocheranno nell’interregionale, lottando contro le omologhe siciliane.

Lamezia, Bisignano e Tonno Callipo erano già rimaste in categoria dopo un’ottima stagione, a loro si sono aggiunte il Praia neopromosso, il Corigliano (che ha rilevato il titolo del Tremestieri) e il Crotone nelle ultime ore. I tritoni pitagorici salgono di categoria, dopo aver ben impressionato nel loro primo anno in Serie C ma soprattutto vengono premiati per il loro progetto giudicato di alta qualità da parte della Fipav, che ha ufficializzato nelle scorse ore il salto di categoria.

Ricordiamo come, oltre all’ottimo piazzamento in campionato, il Crotone aveva vinto la Coppa Calabria, battendo in finale proprio il Praia, vincitore del torneo maschile.

Sarà quindi una Serie B maschile da non perdere, al contempo il torneo regionale ha perso un’altra piazza di grande appeal con posti che si allargano a dismisura per l’immissione di nuove società. Nei tornei regionali, infatti, c’è sempre più un mix, considerando come alcune squadre si sono unite in un unico progetto (tipo Milani Rende e Area Brutia, diventate ora Eurosport Cosenza) e altre ancora hanno rinunciato ai campionati dopo tante stagioni di buona lotta.

Nell’area femminile, se vogliamo, il discorso diventa un tantino diverso. In Serie B1 ci sarà la Tonno Callipo, come unica calabrese, dopo aver stradominato nella scorsa stagione. Le vibonesi non mancheranno di aumentare le loro ambizioni e diventare un punto di riferimento nel settore in rosa. In B2 invece la retrocessa Crotone, il Palmi (in sostituzione di Gioiosa Jonica), San Lucido, nonché Todosport e Pizzo che arrivano dalla Serie C.

In quest’ultimo campionato, stesso discorso per il maschile: alcune piazze hanno alzato bandiera bianca senza nemmeno annunciarlo ai tifosi, altre ancora potrebbero cambiare la geografia dello spettacolo.