Come dodici anni fa. Come nel 2003. La Tonno Callipo Calabria sale sul tetto d'Italia, conquistando il tricolore dell'A2.

I giallorossi battono in finale l'ottimo Potenza dopo quasi due ore di battaglia. Finisce al tie-break 16 a 14 per i calabresi, capaci di ribaltare nell'ultime e decisivo parziale da 13-11. Ha vinto la caparbietà dei vibonesi, del gruppo guidato da mister Monti, al bis in Coppa Italia nel giro di un anno. Hanno vinto i tifosi calabresi. Quel gruppo di fedelissimi che ha sfidato le condizioni meterologiche pur di seguire e sostenere i loro beneamini. Ha vinto la Calabria, capace attraverso il volley di mostrare la parte più bella della nostra regione.