Un colpo importante, un acquisto calabrese, un ragazzo che arriva a Reggio Calabria nel pieno della sua maturità sportiva. La conferma delle ultime ore ha entusiasmato i tifosi, il colpo Luca Presta può davvero spostare gli equilibri all’interno del prossimo torneo di Serie A3. Un campionato che la Domotek RC vorrà affrontare all’avanguardia e con spirito battagliero, affidandosi ai colpi di un pallavolista che in carriera ha vinto due Coppa Italia e ottenuto due promozioni dalla Serie A2 alla Superlega, prima con New Mater e poi con Taranto

L’entusiasmo della piazza reggina e i quattromila tifosi che possono occupare gli spalti del Pala Calafiore sono un incentivo in più per dare il massimo per gli amaranto. Sfida allettante, Presta ne è più che convinto: «Sono super contento perché torno nella mia terra. Sento una responsabilità maggiore rispetto alle altre esperienze, perché questa è la mia regione e avverto un forte senso di appartenenza».

Il ritorno in Calabria ne fa quasi una sorta di profeta in patria, l’esperienza del centrale servirà tantissimo in un campionato comunque molto duro come quello della terza serie. Presta non si tirerà indietro: «Sono un giocatore che cerca sempre di dare il massimo, in ogni situazione. Sono carismatico e affronto le partite con la giusta aggressività, tipica del carattere del Sud. Mi piace la questa responsabilità di aiutare i giovani, cercherò di dare qualcosa in più ai ragazzi più giovani di me».

Convinto dal progetto Domotek e dalle ambizioni reggine, Presta invita tutta la tifoseria a seguire le sorti degli amaranto nel prossimo futuro: «Invito tutta la Calabria a sostenerci, soprattutto nei momenti difficili. L’anno scorso, anche in situazioni complicate, la squadra ha reagito grazie al supporto dei tifosi».