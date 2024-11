Apoteosi a Palmi. La Calabria sportiva è in giubilo. La squadra di pallavolo OmiFer Palmi, dopo la Coppa Italia conquistata a Fano, stravince la Supercoppa Del Monte® Serie A3 disputata alle ore 17:00 odierne, presso lo stracolmo Palasport “Mimmo Surace” di Palmi. Pubblico di casa in visibilio.

I ragazzi di coach Radici hanno entusiasmato, gestendo con autorità il match, curando ogni dettaglio e trionfando con il risultato di 3 set a 1. Il prestigioso appuntamento è giunto al culmine di un cammino strepitoso. Alla sua terza edizione, la Supercoppa ha visto scontrarsi il team Gabbiano Mantova, che ha chiuso in testa il Girone Bianco e ha totalizzato più punti tra i due raggruppamenti, e OmiFer Palmi, vincitrice della Del Monte® Coppa Italia Serie A3. Arbitravano la gara Colucci di Matera e Giorgianni di Messina.

Era la prima volta che la squadra calabrese e quella Lombarda si affrontavano. Il risultato di quest’oggi resterà nella storia dello sport calabrese. La squadra di Mantova rappresentava una rivale importante, un mix di atleti di esperienza e giovani di sicuro avvenire. il 7 Aprile la squadra sarà attesa dalla finale play-off contro il Macerata, al meglio di tre partite, per puntare alla promozione diretta in Serie A2. La formazione di Palmi del presidente Carbone, invece, il 3 aprile fuori casa affronterà il San Giustino negli ottavi di finale dei play-off, per poi disputare il ritorno a Palmi previsto domenica 7 aprile, in cui potrà riabbracciare il pubblico di casa.