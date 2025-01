La prima parte della stagione di Serie C maschile è stata sinora una grande montagna russa, non sono mancate le emozioni, i capovolgimenti di fronte e anche qualche sorpresa. Qualche mese fa era difficile ipotizzare una classifica così corta, con tre squadre a pochi punti ad inseguire e un primato in mano a una neopromossa convinta sempre più del proprio potenziale.

Il turno inizierà proprio da un big match che potrebbe “togliere di mezzo” una delle potenziali inseguitrici. A Rende si affronteranno stasera New Tech e Crotone, da una parte i padroni di casa hanno un potenziale tecnico importante da poter sfoggiare, dall’altra i pitagorici hanno un ruolino di otto vittorie nelle ultime gare.

Sicure emozioni anche per un Catanzaro-Cosenza ben diverso da quello calcistico con mille tensioni, in salsa volley tra Altaflex e Area Brutia ci saranno in campo due squadre abili a lavorare con i giovani, curiosità invece per Volo Virtus Lamezia-Praia. Sul campo si parla di un testa-coda con una prevedibile vittoria ospite, ma chissà che i padroni di casa non possano festeggiare i loro sessant’anni di attività (auguri!) con un incredibile colpaccio.

Dodicesimo turno spalmato all’inverosimile, le altre gare si giocheranno tra domani e giovedì, la disponibilità dei palazzetti resta sempre un punto nevralgico in questa regione. Domani scenderà in campo proprio la capolista Taurianova contro Paola, in contemporanea anche l’incontro tra la seconda squadra della Tonno Callipo, in casa ospiterà Magna Grecia.

Al giovedì invece due match che peseranno tanto in zona salvezza, con due retrocessioni in ballo i margini cominciano a farsi già pesanti. Corigliano (sette punti nelle ultime quattro gare) cercherà di vincere lo scontro diretto contro Montalto, il secondo team dell’Arpaia Lamezia invece sarà di scena contro gli omologhi della Tigano.