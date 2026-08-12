Il diritto a disputare il campionato passa al club lametino. La società vibonese non spiega se alla base ci siano ragioni economiche ma preferisce parlare di di «responsabilità, collaborazione e visione»
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Una scelta che modifica gli equilibri della pallavolo calabrese e, soprattutto, la presenza della Tonno Callipo nel campionato maschile di Serie C. La Tonno Callipo Volley ha annunciato attraverso i propri canali social la cessione del titolo sportivo di Serie C maschile alla Raffaele Lamezia, presentando l’operazione come il frutto di un rapporto di collaborazione consolidato tra le due società.
«Ci sono scelte che vanno oltre il risultato sportivo. Scelte che parlano di responsabilità, collaborazione e visione», si legge nel post pubblicato dal club vibonese.
«La Tonno Callipo Volley comunica la cessione del titolo sportivo di Serie C maschile alla Raffaele Lamezia, una società con la quale condividiamo da sempre valori, amicizia, rispetto reciproco e la volontà di far crescere la pallavolo sul nostro territorio», prosegue la società.
«Un'opportunità per entrambe le realtà»
Nella comunicazione non vengono indicate ragioni di natura economica o strettamente agonistiche alla base dell’operazione. La Tonno Callipo insiste invece sulla volontà di rafforzare la sinergia tra due realtà del volley calabrese, inserendo la scelta in una prospettiva più ampia di collaborazione.
«Siamo convinti che questa operazione rappresenti un’opportunità importante per entrambe le realtà e, soprattutto, per il movimento pallavolistico calabrese, che continua a svilupparsi attraverso sinergie concrete e progetti condivisi», sottolinea ancora il club giallorosso.
Il messaggio si chiude con gli auguri rivolti alla società lametina: «A tutta la famiglia della Raffaele Lamezia rivolgiamo il nostro più sincero augurio di buon lavoro e di grandi soddisfazioni sportive».
Cosa comporta la cessione del titolo
In termini pratici, il titolo sportivo rappresenta il diritto a partecipare a un determinato campionato. Con la cessione, quindi, sarà la Raffaele Lamezia, una volta completato l’iter previsto dalla Federazione, a poter disputare la Serie C maschile utilizzando il titolo finora nella disponibilità della Tonno Callipo.
Per la Tonno Callipo viene dunque meno la disponibilità di quel titolo, mentre resta distinta ogni altra attività sportiva della società. Saranno eventualmente i successivi programmi del club a chiarire come verrà organizzata la presenza giallorossa nei campionati della nuova stagione.