Si chiude e nel peggiore dei modi la stagione della Tonno Callipo. Ravenna fa bottino pieno espugnando per la seconda volta in pochi giorni il PalaValentia e stacca il pass per l’Europa. Nella femminile, sorride Palmi che fa suo il derby contro Soverato

Superlega. Triste epilogo per i giallorossi quindi che credevano in una rimonta per poter riaprire i giochi. Ma la Callipo così come nelle precedenti gare 1 e 2, a Vibo prima e Forlì dopo, tiene testa agli avversari solo un tempo.

Dopo i primi tre tempi giocati forse ad armi pari, è nel quarto set che Vibo spreca l’ultima vera possibilità di portare il match fino al tie-break. Nel finale di botta e risposta sul risultato di 24-22 per i locali, un prepotente muro di Bossi regala a Ravenna la Final four chiudendo 24-26.

Finisce la stagione per la Tonno Callipo. Vibo paga così l’eccesso di errori diretti e una condizione non splendida degli attaccanti nonostante abbia messo in campo tanta buona volontà.

A2 femminile. In A2 femminile, invece a sorridere nel derby questa volta è Palmi. Cinque lunghi interminabili set prima di poter mandare k.o. Soverato con il risultato di 3-2 appunto. Un tie-break che interrompe così a sei la striscia di vittorie positive per ioniche.

Grande dimostrazione di prova per Palmi che sotto di due set riesce a stravolgere la partita portando a casa punti fondamentali. Sconfitta comunque in dolore per Soverato con il quarto posto ormai ipotecato.

Maria Chiara Sigillò