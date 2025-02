Un altro weekend pallavolistico tra campionato interregionale e la seconda competizione stagionale per le squadre di Serie C. In evidenza la Raffaele che è tornata a vincere davanti al proprio pubblico con una dimostrazione importante del suo potenziale

L’attesa dei tifosi era tutta riversata sul match tra Raffaele Lamezia-Papiro, come pezzo forte del 13° turno in Serie B, girone H. La gara è andata secondo le previsioni dei tifosi gialloblu, ovvero con il pronto riscatto dei calabresi che, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, hanno ingranato una marcia alta. Nel 3-0 conquistato davanti al proprio pubblico c’è stata tutta la capacità del gruppo di saper resistere con una vittoria conquistata sapendo stringere i denti in un finale un po’ sofferto.

In classifica, Lamezia resta solido al primo posto con cinque lunghezze (e una gara in meno) sulla prima diretta inseguitrice: è tornato alla vittoria, dopo due ko consecutivi, Bisignano Group col comodo 3-0 sulla Ricchigia, squadra ultima in classifica. Diverso invece il destino della Tonno Callipo, sconfitta in questo caso dall’Aquila Bronte per 3-0. Un passo indietro anche sul piano della prestazione per i giovani giallorossi, contro un avversario che sta vivendo un buon momento di forma.

Si giocano anche i tornei regionali

Le compagini di Serie C invece sono state impegnate con la seconda giornata di Coppa Calabria.

Nel girone A si deciderà tutto all’ultima giornata, partendo dal Taurianova che si è rimesso in marcia col 3-0 sulla Volo Virtus. Ben altro spettacolo nella gara tra Area Brutia-Montalto 3-2, risultato che ora pone tre squadre in lotta per accedere alla final four. In classifica, cosentini a cinque punti, reggini a quattro e cratensi a tre: non è improbabile addirittura un arrivo tutti a sei punti, considerando come nel prossimo turno ci saranno le sfide tra Montalto-Volo Virtus e soprattutto Taurianova-Area Brutia.

Il girone B invece ha registrato una vittoria agevole del Catanzaro per 3-0 sul Magna Grecia. L’accesso alla final four si deciderà, per i giallorossi, nello scontro diretto contro il Crotone, che osservava il turno di riposo.

Nel girone C quasi un parkour per il Praia, che ha superato agilmente la Tigano in trasferta per 3-0. Senza problemi anche l’incontro a registrare la vittoria del secondo team Tonno Callipo contro quello lametino, il 3-0 proietta gli ancor più giovani giallorossi a giocarsi l’accesso alla fase finale proprio nello scontro diretto contro i tirrenici.

Il gruppo D infine ha registrato un bel match tra Paola e Corigliano, finito sul 3-1. Gli jonici fanno una bella figura, ma alla fine i tre punti sono stati incamerati dalla squadra di casa, che si giocherà l’accesso alla final four con lo scontro diretto di sabato in trasferta contro la Milani Rende.