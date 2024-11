La squadra vibonese cade contro Ravenna. Ai romagnoli Gara 1. Bene il volley femminile

Male la prima. La Tonno Callipo cede al PalaValentia e regala Gara 1 a Ravenna. I romagnoli, in quattro set, si aggiudicano il primo match valido per i play off Challenge Cup.



Dunque, Ravenna ultima avversaria della regular season e battuta in trasferta con lo stesso risultato rivendica la sconfitta e si porta sull’uno a zero.

Il match. Una partita dominata dagli ospiti che concedono ai giallorossi sono il terzo set chiuso 25-21. La speranza di poter riaprire i giochi viene infranta da Ravenna che si impone anche nel quarto e ultimo set.

L’appuntamento è fissato il 3 aprile, a Forlì, in programma Gara 2. In trasferta la Tonno Callipo proverà a rimettersi in gioco.

Bene il volley femminile. Sorride invece la pallavolo femminile calabrese in A2. Soverato si conferma "ammazzagrandi" del campionato.

Archiviata la pratica Pesaro in cinque set. 3-2 per le ioniche contro la vicecapolista e sono cinque i successi consecutivi. Due punti d'oro per Travaglini e compagne che staccano Trento blindando il quarto posto.

Bene anche Palmi che con il successo in trasferta contro Mondovì, aggiunge un altro tassello importante in chiave play off. Vittoria che permette inoltre alle reggine di superare Settimo in classifica.