I tirrenici interrompono la lunga striscia positiva perdendo sul parquet dei giovanissimi giallorossi per 3-0. Il campionato potrebbe trovare a sorpresa una nuova scia di interesse per la vetta

Il terzultimo turno in Serie C maschile ha regalato un bel colpo di scena, andando un po’ a infrangere quelle che erano le aspettative degli addetti ai lavori un po’ alla vigilia.

Il Praia ha perso l’imbattibilità sul più bello, quella che poteva essere una serata di festa alla fine si è trasformata in una giornata di pensieri e qualche preoccupazione in più. La Tonno Callipo, davanti al proprio pubblico, ha fatto valere la legge del PalaValentia, il secco 3-0 contro la Spes ha dato così un ulteriore brio al campionato. Con due gare alla fine della contesa – e senza playoff - situazione da osservare con Praia che mantiene in classifica tre punti sulla Milani Rende e la affronterà proprio nell’ultima giornata di campionato, mentre domenica prossima giocherà contro il già retrocesso Volo Virtus Lamezia.

Il 24° turno ha regalato la continuità al Rende, che ha vinto per 3-1 internamente contro la Tigano e al Taurianova, che ha superato per 3-1 il Lamezia. Per queste due squadre, arrivati ormai al rush finale della stagione, resta qualche rammarico per aver perso dei punti vitali lungo il cammino, avevano tutto il potenziale per rendere ancora più incandescente la stagione.

Segue una scia di qualità il Crotone, bravo a vincere per 3-0 sul Montalto ormai salvo, la gara forse più divertente è andata in scena a Catanzaro. Il Paola è riuscito a vincere per 3-2 sul campo sempre difficile dell’Altaflex, oggi pomeriggio invece il cartello si chiuderà con Corigliano-Area Brutia.

In Serie B, invece, sta proseguendo la preparazione delle due squadre impegnate nei playoff nazionali. Raffaele Lamezia e Bisignano Group hanno chiuso al primo e secondo posto il girone H, nel prossimo weekend saranno impegnate per dare il massimo e cercare di entrare ancor più nella storia.