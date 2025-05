Nel weekend dedicato alla pallavolo maschile, gli appassionati hanno focalizzato le sue attenzioni soprattutto sul playoff per la promozione in A3 tra Galatone e Raffaele Lamezia, dopo che all’andata i pugliesi si erano imposti in Calabria al tie-break e non erano di certo mancate le polemiche fra le parti. Nella gara di ieri sera la musica è stata suonata dal club pugliese, che ha raggiunto la promozione nella serie superiore con un secco 3-0.

Per i calabresi però il cammino verso il sogno non si interrompe, si allunga solamente: ai gialloblu toccherà affrontare già domani sera il Grottaglie, che sabato ha eliminato dalla corsa playoff il Bisignano.

Scendendo di qualche gradino, il campionato di Serie C di pallavolo è andato ufficialmente agli archivi. Senza playoff e con un posto per la promozione diretta e due retrocessioni già stabilite in anticipo, nel weekend le squadre sono andate in campo libere da ogni tipo di ragionamento sportivo.

La pagina più bella è stata scritta a Rende, la sfida tra New Tech e Spes Praia terminata sul 3-2 è passata quasi in secondo piano, nonostante lo spettacolo sportivo gradevole tra le due compagini in più di due ore di gioco.

È stata una gara di omaggi, una chiusura di torneo a sottolineare come, oltre la rete e il pallone, ci sia molto di più: Rende ha salutato il Praia vincitore della Serie C con il pasillo, le squadre e il pubblico hanno abbracciato con grande affetto Manolo Gaetano alla sua ultima gara in carriera, il capitano Giacomo Totera è stato celebrato dalla stessa società rendese per i suoi dieci anni.

coach Luigi Aloe saluta Manolo Gaetano

Rende vincente ma al terzo posto, la seconda piazza ufficialmente è andata al Taurianova che per 3-0 ha superato l’Area Brutia, dimostrando di poter comunque puntare in alto per la prossima stagione. Resterà da capire quanta passione metterà il Paola per il futuro, probabilmente il grado sarà altissimo e lo ha dimostrato chiudendo la stagione senza fronzoli sul campo della Tigano, battuta per 3-1 a Palmi.

Nei match di domenica, il Crotone ha chiuso in scioltezza sul campo della Volo Virtus Lamezia, vincendo per 3-0: il futuro è tutto dalla parte dei pitagorici, resterà da capire se qualche giovane talento non giocherà magari in palcoscenici più prestigiosi prossimamente. Il Catanzaro ha chiuso l’annata vincendo sul Montalto 3-1, stagione positiva per entrambe le squadre e testa ora alle vacanze sportive.