Il vice allenatore ed ex pallavolista della squadra gialloblu fa il bilancio sulla stagione in Serie C che ha avuto vari scombussolamenti. Dopo la vittoria contro Corigliano, il tecnico analizza la situazione stagionale

Il torneo di Serie C in poche settimane ha avuto degli stravolgimenti importanti, che hanno un po’ disorientato gli addetti ai lavori. Una squadra si è ritirata, una è volata in testa quasi senza più ostacoli, tante società sanno che bisognerà concludere bene il campionato e impostare al meglio anche la prossima stagione. Fra queste vi è la Milani Rende, che ha qualche rammarico per l’eliminazione anticipata dalla Coppa Calabria e in Serie C cercherà comunque di dare il massimo.

Lo garantisce Fernando Diano, vice mister di un gruppo che ha il rimpianto di concludere il suo torneo senza gli spareggi promozione: «La classifica, in questo momento, mostra un livellamento verso l’alto, riportando a galla un discorso particolare: forse la scelta di non fare disputare i playoff alle squadre non è stata l’opzione più giusta, vista la tenacia che cinque-sei squadre stanno dimostrando».

Diano ammette come il progetto della Milani sia un’evoluzione continua: «Noi riteniamo di avere le stesse possibilità di inizio anno in quanto stiamo parlando di un progetto triennale iniziato l’anno scorso. Per merito dei ragazzi e dello staff tecnico, nutriamo una speranza che possano anticiparsi i tempi ma senza pressioni, nonostante gli addetti ai lavori a inizio anno ci consideravano la prima pretendente al titolo».

Diano loda l’atteggiamento del gruppo: «Qualche prestazione altalenante si spiega dall’amalgama da affinare per un gruppo nuovo, sicuramente i ragazzi non hanno mai fatto mancare il loro impegno. Nelle prossime gare ci aspettiamo una costanza di prestazioni, il prossimo impegno può essere considerato un derby ma riteniamo il Montalto una società molto più che amica. Abbiamo avuto allenamenti congiunti in passato ma in partita il clima sarà diverso: li rispetteremo come sempre ma vogliono mantenere la continuità di prestazione».

Lo staff tecnico sa bene come la stagione è da valutare con vari segnali: «Il girone d’andata è stato sotto le potenzialità, ma il gruppo ha reagito oltre ogni aspettativa e ci sono degli aspetti che vanno oltre la tecnica personale e di squadra. L’esperienza mi porta a valutare positivamente lo stato in cui troviamo adesso e soprattutto come ci potremo trovare tra qualche tempo. La società è vicina ai ragazzi e allo staff tecnico costantemente e qualsiasi cosa servirà per aumentare il loro livello verrà messa a disposizione».