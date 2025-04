Le ormai passate festività pasquali hanno in risalto, ancora di più, il grande senso civico e sociale che ruota intorno allo sport bruzio e ai territori in provincia . Non è un caso come, a unirsi per una missione solidale, siano state due realtà apparentemente lontane per disciplina in campo ma vicinissime quando c'è da fare del bene.

Nell'iniziativa “Insieme per un sorriso” organizzata dall'associazione Morfeo, il gruppo di tifoseria rossoblu Branco e la New Tech Milani Rende hanno così unito le forze , donando uova di Pasqua, alimenti e beni di prima necessità a persone meno fortunate nella città di Montalto Uffugo.

Non solo un modo di rafforzare i legami sportivi, quanto piuttosto di segnare un percorso di fratellanza e umanità. Il club manager pallavolistico, Mario Franco Iannace, ha riassunto il senso dell'iniziativa: «Non prendere solo qualcosa da donare, ma soprattutto far sentire la nostra presenza, il nostro affetto. Vedere i bambini sorridere e lasciarsi travolgere dalla gioia di quella giornata, tra l'atmosfera di festa e la sorpresa delle uova pasquali, è stato un momento che ci ha profondamente emozionati. Vivere quei momenti e sentire la gratitudine delle famiglie e degli operatori è qualcosa che resta dentro».

Da una parte quindi la passione per la pallavolo, dall'altra l'energia della frangia di ultras del Cosenza che hanno colorato (ovviamente di rossoblù) l'iniziativa, dando ancora più calore e colore all'iniziativa. Nel tripudio di palloncini e fumogeni colorati, i bambini hanno vissuto momenti spensierati, aiutare le case famiglia ha avuto una valenza di forte impatto .