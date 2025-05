Alla fine i conti tornano e la nuova/antica formula della Serie C ha premiato la squadra maggiormente continua.

Ed è stato un po’ questo il mantra della Spes Praia, che ha festeggiato la promozione con un turno d’anticipo in una situazione quanto meno curiosa sul piano statistico. I tirrenici hanno perso la prima gara in campionato, quella precedente al trionfo e in mezzo hanno infilato un’ottima striscia positiva nel torneo di Serie C, con una fascia ampia di vittorie a garantire quindi il salto di categoria.

Vittorie che sono arrivate anche quando spesso sembrava poter alzare bandiera bianca la squadra di Borrelli, i tanti successi conquistati al quinto parziale hanno confermato la sana attitudine alla sofferenza sportiva del team. Fatto da alcuni grandi esperti della categoria e che sicuramente sapranno dire la loro anche col ritorno in Serie B, così come la piazza attende tanto dai giovani e dal loro salto di qualità.

Di certo, questo Praia ha già una base importante per affrontare il torneo interregionale, qualche colpo mirato servirà soprattutto per allargare i confini delle turnazioni e rendere più agevole il compito dello staff tecnico.

La società, del resto, vive questo momento magico con grande entusiasmo, come testimoniato anche dalla grande festa in città avvenuta nei giorni scorsi: «Il nostro è senso di responsabilità per il paese e la comunità che rappresentiamo, appartenenza e attaccamento al progetto. Ma anche di voglia di farcela senza se e senza ma con gente operosa e mai doma, che hanno avuto voglia di sudare e superare le difficoltà: questo è il significato dei nostri valori»

Attendendo una piena funzionalità del palazzetto di Praia, la società ha incassato i complimenti di tanti team calabresi, che sportivamente hanno formulato le loro congratulazioni per la vittoria del torneo. Il percorso in Serie C si concluderà sabato con l’ultimo match di campionato a Rende, per poi pensare alla futura preparazione e al mercato: lo scorso anno la rosa fu rivoluzionata con sei innesti, nel corso delle prossime settimane si attenderanno novità importanti in materia.