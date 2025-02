Il weekend in terra napitina sarà caratterizzato dal meglio della pallavolo calabrese con quattro squadre alla ricerca del primo trofeo stagionale. La Lory Mascherpa non si nasconde e vorrà regalare una gioia al pubblico di casa

Quattro squadre per un unico sogno. La fase finale della Coppa Calabria per le squadre di Serie C sarà disputata nel weekend con grandi ambizioni per Cirò, Todosport Vibo, Paola e Pizzo. Proprio quest’ultima è la città designata a ospitare il cartello delle semifinali e della finalissima, la prima sfida da dentro o fuori coinvolgerà proprio tra le napitine e il Cirò.

Un primo appuntamento da non perdere con la società che, come ricorda la presidente Valentina Sarlo, si basa su uno scopo nobile: «Il progetto nasce dall’intento di ricordare la storia di Lorenzo Bretti. Una scelta coraggiosa in un momento di indescrivibile dolore, abbiamo avuto la lucidità di voler coniugare un cammino sportivo ambizioso con una incessante attività nel mondo della solidarietà per sostenere concretamente il mondo della ricerca oncologica. Le esperienze maturate, la consapevolezza delle proprie forze date da un gruppo di straordinari imprenditori che tengono al progetto forse più umanamente che dal punto di vista commerciale, ha permesso alla dirigenza della Volley Pizzo di candidarsi per ospitare le final four di Coppa Calabria di Serie C femminile».

La comunità sportiva, così come l’amministrazione comunale capitanata dal sindaco Sergio Pititto, vivranno in sinergia queste ore, concentrando tutte le attenzioni per il weekend. Un evento che resterà nella storia sportiva di Pizzo e non solo: «Per strada, tra la gente – continua la presidente - si percepisce l’emozione, è una sensazione stupenda. L’obiettivo è di migliorare il nostro percorso, lo scorso siamo arrivati in semifinale alla nostra prima qualificazione nelle final»

La squadra è concentrata e compatta, oggi i mister Monopoli e Simoncelli terranno la rifinitura, poi si scenderà in campo, come ricorda il dirigente Gregorio Sarlo le squadre hanno un livello molto alto: «Sono arrivate alla fase finale i team che stanno dominando i due gironi di serie C, squadre allestite per provare a vincere il campionato e di conseguenza hanno valori tecnici, tattici e mentali tali da essere tutte considerate favorite. La Marpesca dal canto suo è pronta per una seconda fase molto intensa con scontri diretti che saranno decisivi per la classifica finale. Ci troviamo difronte ad una final four molto equilibrata contrariamente a quella dello scorso anno».

La coppa potrà essere un incentivo anche per il campionato e viceversa? Forse difficile dirlo ora ma, come ricorda il team manager Nicola Polverino: «Ancora è presto per dare un giudizio alla nostra stagione. Siamo a metà campionato e sicuramente aver raggiunto la final four di coppa è un obiettivo che avevamo messo tra i traguardi di quest’anno. In Serie C abbiamo reagito ad una piccola flessione recuperando terreno rispetto alle nostre dirette avversarie». Continua: «Siamo consapevoli che il nostro roster è molto forte e tanti ci danno tra i favoriti, però i pronostici devono essere conquistati sul campo e per questo motivo siamo determinati a dare tutto nella seconda fase, provando a risalire la classifica. Ora testa alla semifinale con Cirò che ha stupito tutti con le tante vittorie. Penseremo al campionato da lunedì».