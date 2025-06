Il team bizantino ha terminato la stagione con tante soddisfazioni in Serie C femminile e nei vari raggruppamenti giovanili. Il numero uno della società sottolinea il clima di piena sinergia respirato

La pallavolo calabrese ha tante ottime basi cui fare affidamento. Non tutte le squadre possono vincere i campionati, tanti invece sono i team che guardano alla valorizzazione dell’intero movimento con serietà e abnegazione. Fra queste vi è la Pallavolo Rossano, e non scopriamo nemmeno l’acqua calda considerando come, nel corso di questa stagione ormai conclusa, abbiamo spesso ribadito il concetto.

In zona bizantina si pratica sport in maniera concreta, senza per questo tralasciare la cura della persona e del benessere psico-fisico con tante ragazze che restano legate alla società proprio per la voglia di procedere in maniera ottimale.

Il presidente Antonio Gerardo Russo, nel suo saluto di fine anno, ha ringraziato tutte le risorse preziose che si sono legate intorno alla società ionica: «È stata una stagione iniziata con una grande energia, dopo i festeggiamenti per i cinquant’anni di attività, ma anche difficile, assolutamente inaspettata, in certi momenti molto felice, in altri triste, ma che ci ha trovati più uniti che mai nel trovare ancora più energia e volontà per continuare in ciò che crediamo, in maniera alternativa ma sempre efficace».

La passione resta, Rossano ha una solida realtà in campo pallavolistico e sportivo. Il pensiero di Russo prosegue rimarcando quel senso di appartenenza importante e duraturo nel corso del tempo: «Di questa società ne sono il presidente e oggi più che mai ne sono orgoglioso, lo sono perché ho con me persone stupende che stanno lavorando per far diventare questa società un punto di riferimento unico nella nostra amata città, in provincia, in regione, sono loro gli artefici di questa meraviglia».