L’ottavo turno della fase promozione sta dando sempre più certezze alle tre squadre che stanno dominando questa seconda parte di campionato. La Serie C femminile, in attesa di un’altra mezza rivoluzione per la prossima stagione, sta così dando sostanza a quelle squadre che hanno mantenuto una continuità.

Il Paola ha vinto 3-0 in casa contro il Cinquefrondi, è una squadra che davanti al pubblico amico non sbaglia un colpo. La vittoria ottenuta tiene sempre ben in vista la squadra tirrenica, il rush finale poi impegnerà il team in quattro gare non certo facile con due scontri diretti nelle ultime due per altro.

A Rossano invece altra prova di sostanza per il Pizzo, che si è imposto 3-0 in terra bizantina. Un campo che porta fortuna alle napitine, qualche settimana fa hanno vinto il memorial “Avalle” e sabato si sono ripetute con una partita di carattere e buon agonismo. Pochi rimpianti per il Rossano: «Una prova davvero sfortunata quella della nostra squadre – commenta la società-, abbiamo giocato in formazione d’emergenza contro una delle più serie candidate al salto di categoria».

Gara senza assilli di classifica quella tra New Teosidos e Arpaia Lamezia, terminata sul 2-3. Vittoria esterna coraggiosa per la squadra ospite, in crescita nelle ultime settimane contro un avversario che in stagione ha avuto un impatto positivo e duraturo.

Importante almeno per il morale il colpo del Castrovillari sulla Cidue per 3-0, l’unica gara andata in scena domenica ha registrato il successo della Todosport Vibo. Il gruppo allenato da Iurlaro, dopo l’esperienza nella Supercoppa del Sud, ha un po’ risentito della stanchezza ma è riuscita nell’intento di tornare sorridendo dalla trasferta a Cosenza, battendo la Gm con un secco 3-0. Un plauso va alle cosentine che, pur senza grossi obiettivi in campionato, stanno dando il massimo contro ogni avversario. Si giocherà domani, invece, il confronto tra Cirò e Catanzaro.