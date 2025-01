La lotta per il primato nel massimo torneo regionale di pallavolo diventa un affare per due. La vittoria della squadra tirrenica sulla New Tech è un segnale importante per il campionato: mentre la neopromossa reggina resta solida in vetta, l’esperto team allenato da Borrelli conferma di rimanere in scia

Il tredicesimo turno nel campionato di Serie C maschile ha regalato certezze alle due maggiori accreditate per la vittoria finale e la conseguente promozione in B, proprio perché le distanze in classifica stanno cominciando ad avere un loro peso specifico. I reggini del Taurianova continuano il loro sogno: la squadra, da neopromossa, ha vinto dodici partite in questo torneo, l’ultima delle quali sul non facile parquet dell’Area Brutia Cs, sconfitta per 3-1.

Taurianova comanda il gruppo a 32 punti, a un solo punto sente il fiato sul collo del Spes Praia, diventata nel frattempo la vera inseguitrice in questo torneo. I galloni li sta ampiamente meritando, anche grazie al successo nello scontro diretto contro il Rende per 3-0. La vittoria conquistata sul neutro di Scalea è stata netta, a dimostrazione del percorso di crescita maturato dal gruppo allenato da Borrelli, sconfitta solamente nella prima giornata di campionato dall’Altaflex Catanzaro.

Difficilmente capitan Esposito e compagni sbagliano uno scontro diretto: hanno vinto a Taurianova nel girone d’andata, e hanno eliminato dalla lotta al vertice (almeno per il momento) la New Tech, che ora dista addirittura sei lunghezze dal primato. Tre i protagonisti di questo Praia su tutti: il regista Magurno, sempre più abile a dirigere i palloni con grande lucidità, servendo i suoi attaccanti con precisione millimetrica. L’intesa con il capitano è stata uno dei punti chiave dell’ultimo match, ma da registrare c’è anche l’ottima resa di Ruggiero, dominante sia sotto rete così come al servizio, mettendo a segno numerosi ace decisivi.

Da questo weekend, le attenzioni saranno rivolte all’inizio del girone di ritorno: senza playoff in ballo, ora la lotta sarà ancora più accesa, chi sbaglierà di meno avrà maggiori chance di promozione. Praia ospiterà Catanzaro cercando una rivincita, impegno di diversa fattura per il Rende: giocherà fuori casa contro Magna Grecia.

Dalla squadra allenata da Luigi Aloe è lecito attendersi qualcosa di più, considerando il potenziale della rosa e le aspettative cresciute nel corso del tempo. Togliendo di mezzo l’ottimo inizio di stagione, Totera e compagni non hanno più infilato un filotto con (almeno) tre vittorie consecutive: senza la giusta continuità, i sogni promozioni saranno rimandati alla prossima stagione.