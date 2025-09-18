Il sestetto di Fefè De Giorgi vince in tre set (25-21, 25-22, 25-18) nell’ultima gara del Girone F e domenica affronterà l’Argentina
PHOTO
L'esultanza dell'allenatore azzurro Fefè De Giorgi
Sospiro di sollievo Italia: è agli ottavi di finale dei Mondiali maschili di Volley 2025 in corso nelle Filippine.
Il sestetto di Fefè De Giorgi, dopo aver perso contro il Belgio al tie break, ha battuto con un secco 3-0 l’Ucraina (25-21, 25-22, 25-18) in una gara senza appello per gli azzurri.
L’Italia si qualifica al secondo posto nel Girone F e affronterà negli ottavi di finale, in programma domenica, l'Argentina che hanno eliminato i campioni olimpici della Francia.