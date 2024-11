Pallavolo. Il Soverato dice addio al sogno promozione. Le ioniche perdono anche gara due contro Trento e sono costrette ad andare in vacanza

Il sogno promozione del Soverato si infrange sul muro di Trento. Per le ioniche termina, e nel peggiore dei modi, l’avventura play off, perdendo anche gara 2 di semifinale per 3-0. Le ragazze di coach Secchi cercavano l’impresa. Bisognava ribaltare il risultato di andata. Così non è stato.

Un Soverato in partita solo nel primo parziale di gioco, tanto da portarsi anche avanti Un’illusione durata giusto il tempo della riscossa altoatesina. Padrone di casa che fanno proprio il primo set come il secondo ed il terzo.

Per le alto tesine, continua dunque il cammino verso la finale, in attesa di conoscere la prossima avversaria tra Monza e Pesaro, in programma domenica. Per il Soverato rimane la bella regular season disputata ma il rammarico per un finale di stagione amaro.

La Calabria del volley resta quindi appeso alle sole speranze promozione della Callipo vibo in serie A2 maschile. I giallorossi calabresi si giocheranno la finale contro Sora a partire da domenica. Prima sfida in casa, poi la replica in trasferta mercoledì prossimo. Si gioca alla meglio delle cinque partite.