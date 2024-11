Sfuma la rimonta contro Rovigo. Domenica arriva Monza, formazione con la quale le catanzaresi hanno un conto in sospeso

SOVERATO (CZ) - Si interrompe sul più bello la rimonta del Volley Soverato nella terza giornata di serie A2. Le cavallucce marine cedono al tie-break alla Beng Rovigo. Due set sottotono per le ragazze di coach Chiapapfreddo. Le catanzaresi pagano a caro prezzo i troppi errori nella prima parte del match soprattutto al servizio. Molto meglio nel terzo e quarto parziale quando il Soverato è riuscito a togliere la testa fuori dal guscio dominando i set. Peccato per l’ultimo e decisivo parziale dove è mancata un po di fortuna. Ne servirà parecchia domenica prossima quando sempre al “Pala Scoppa” sbarcherà la fuoriserie Monza, con la quale Soverato ha un conto in sospeso legato ai play off della scorsa stagione.