Catanzaresi ko a Vicenza dopo due vittorie di fila che avevano fatto sognare gli spareggi promozione

SOVERATO (CZ) - Si spezza sul più bello il filotto positivo del volley Soverato. Le catanzaresi non riescono ad infilare il terzo successo consecutivo in campionato. Cavallucce marine ko a Vicenza per 3-1. Buoni i primi due parziali, insufficienti gli altri due. Un calo su cui le venete hanno costruito il successo dimostrando maggiore qualità ed esperienza. Dopo aver perso il primo set le ragazze di coach Rossetto hanno preso in mano la gara, trascinate da un’eccellente Smirnov autrice di ben 22 punti. La sconfitta in terra veneta non pregiudica, tuttavia, quanto di buono raccolto finora dalla formazione catanzarese. In classifica Soverato mantiene la nona piazza restando incollato alla zona play off, ora distante, però, quattro lunghezze. Nel prossimo turno, la squadra del presidente Matozzo, rimarrà a riposo, avendo già disputato e vinto la sfida con il Club Italia. Due quindi le gare che separano la formazione catanzarese dalla fine della regular season. Una strada troppo corta, forse, per centrare gli spareggi promozione.