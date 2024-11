È ufficialmente iniziata la stagione 2018/2019 della Volley Soverato, la nona consecutiva in serie A2, con il raduno delle atlete e dello staff tecnico capeggiato da coach Bruno Napolitano presso il Pala Scoppa. Presente anche la dirigenza con in testa il presidente Antonio Matozzo che ha dato il suo benvenuto a tutte le ragazze ribadendo loro l’intenzione della società di fare bene nel prossimo campionato di serie A2. Presenti anche alcuni tifosi che hanno voluto rivolgere il loro primo saluto alle nuove “cavallucce marine” che si sono dimostrate molto entusiaste e felici dell’inizio di questa nuova avventura. Assenti solamente le schiacciatrici Alice Tanase impegnata con la nazionale e la statunitense Hillary Hurley che raggiungerà la squadra nei prossimi giorni.

Entusiasmo, tanta fiducia e voglia di mettersi subito al lavoro nell’ambiente biancorosso in vista di una stagione lunga e difficile che vedrà la Volley Soverato inserito nel girone A e debuttare in casa contro Olbia alla prima giornata. Presenti al raduno le seguenti atlete: Jennifer Boldini e Federica Saccani palleggiatrici, Ludovica Guidi, Chiara Riparbelli e Giada Boriassi centrali, la schiacciatrice Linda Mangani, Ramona Aricò e Giada Barbiero opposti, il libero Francesca Napodano e l’unica riconfermata della scorsa stagione Lucrezia Formenti. Per quanto riguarda invece lo staff tecnico, oltre a Bruno Napolitano presenti il suo vice Diego Boschini, lo scoutman Antonio Mariano e il preparatore atletico Patrizio Ruocco; il medico sociale della squadra Michele Raffa e il fisioterapista Davide Andreotti. Da oggi si inizierà a fare sul serio con le ragazze che svolgeranno in questi primi giorni di preparazione doppie sedute di allenamento.