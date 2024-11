Lo scorso anno le ioniche furono battute in finale dal Forlì. Prima però c’è l’ultima giornata di andata di campionato. A caccia di una qualificazione storica il Palmi

Feste finite. Anche in A2 femminile si torna in palestra. All’orizzonte l’ultima giornata del girone di andata. La prima del nuovo anno. Decisiva in chiave coppa Italia. Soverato e Palmi tornano in campo dopo il derby, vinto dalle ioniche, che ha chiuso il 2016. Una vittoria che ha proiettato la squadra di coach Saja nelle zone nobili della graduatoria generale e frenato il momento positivo delle reggine.

Per Soverato sarà trasferta sul campo del Marignano, diretta concorrente per un posto in coppa del Palmi che invece ospiterà il Legnano. Il trofeo tricolore di A2 partirà il 18 gennaio con la disputa dei quarti di finale a cui parteciperanno le prime otto squadre in griglia.

Si disputeranno gare di andata e ritorno, con eventuale set di spareggio a parità di set vinti. La gara di andata si giocherà in casa della squadra peggio classificata. Le vincenti i quarti accederanno alle semifinali sempre in doppio turno e sempre con la gara di ritorno sul campo della migliore qualificata al termine della regular season.

Chi avrà la meglio volerà in finale. Lì dove Soverato lo scorso anno sfiorò il trofeo tricolore, poi vinto da Forlì.

Alessio Bompasso