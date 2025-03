La prima competizione stagionale è stata conquistata dalla formazione di coach Iurlano, che si è impostata in casa della squadra napitina, organizzatrice della final four nel proprio palazzetto. Una festa per la pallavolo calabrese che manda in archivio così un mese dedicato all’evento

Il trionfo della Todosport Vibo in casa della Lory Pizzo ha un valore praticamente storico. Intanto per l'importanza del trofeo conquistato, la squadra di Iurlano ha sudato le proverbiali sette camicie in due giorni per avere la meglio prima del Paola e poi della squadra napitina. Poi, vincere la Coppa Calabria proprio in un derby contro la squadra che lotterà, nelle prossime settimane, anche per la promozione ha senza dubbio tutto un altro sapore.

Festeggia la Todosport, non può essere pienamente felice il Pizzo sul piano sportivo, ma di certo la società ha mostrato davvero una grande coesione nell'organizzare un weekend di Coppa che diventa una bella cartolina per il movimento femminile calabrese.

La Todosport ha vinto l'ultimo atto per 3-1 contro Pizzo, ma prima ancora si sono svolte le semifinali, contro le squadre che in campionato hanno militato nel girone centro-meridionale. Pizzo aveva liquidato 3-0 Cirò, molto più combattuta è stata la vittoria della Todosport sul Paola, ottenendo al tie break.

Le gare di sabato

Il quadro delle semifinali è stato aperto dal match tra le padrone di casa del Pizzo contro il Cirò. Ovvero, tra le due squadre arrivate seconde nei gironi del campionato di Serie C, mostrando a tratti un gran bel gioco ma avendo ancora qualcosa da recuperare proprio dalla prossima settimana. Il confronto d'inizio nelle final four è stato conquistato dalla Lory per 3-0, un risultato senza troppi fronzoli per la compagine napitina che ha sfruttato al meglio il fattore campo. Il Cirò non era al meglio, qualche defezione ha avuto il suo peso nell'economia del match e alcuni errori di troppo in battuta non hanno di certo aiutato le pitagoriche.

Pizzo in semifinale aveva eliminato Cirò. Foto Fipav-Massimiliano Natale

Decisamente molto più combattuta la gara tra Todosport e Paola che, dopo aver visto il primo confronto, hanno deciso di entusiasmare ancora di più i presenti sulle tribune e quanti hanno seguito le gare con la diretta su Youtube. Le due primatiste dei gironi in campionato sapevano di giocarsi tanto, considerando la qualità delle singole e con un duello che si ripeterà proprio in primavera per aggiudicarsi il salto di categoria.

Restando in Coppa, l'inizio delle tirreniche è stato folgorante, poi è emersa la maggior qualità sottorete delle vibonesi, capaci di andare in vantaggio ma di non chiudere la contesa al quarto set, consentendo il pari alle avversarie. Il tie break è stato decisivo, chiuso sul 15-11 per aprire così a un derby in finalissima che sicuramente non ha deluso le aspettative fra squadre di ben altra categoria.

La finalissima di domenica: sigillo per Vibo