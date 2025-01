La passione delle piazze calabresi non manca nei campionati di pallavolo, soprattutto considerando l’ottimo andamento della Raffaele Lamezia, una squadra sempre più lanciata verso la promozione. Ha chiuso il girone d’andata con l’ennesima vittoria in un’ora di gioco, sul parquet della RossoPomodoro Palermo: il 3-0 conquistato in Sicilia è un ulteriore prova di carattere e qualità per la squadra lametina, che viaggia a ritmo più che sostenuti in stagione. La nuova affermazione fa salire la capolista a quota 31 punti con statistiche di tutto rispetto: 33 i set vinti, solamente sette quelli persi e un leggero rimpianto per aver vinto due gare su undici al tie-break. La Raffaele ha trovato il giusto rodaggio grazie alla qualità del suo attacco e a un sistema difensivo di altissimo livello, andrà con entusiasmo ad affrontare l’impegno in Coppa Italia… proprio perché in campionato ha ulteriormente aumentato le distanze con le inseguitrici.

Il Letojanni è stato sconfitto in casa e ora la sua diretta inseguitrice ha ben cinque lunghezze da dover recuperare. Infatti, Bisignano Group è stata sconfitta dalla Tonno Callipo, la squadra cratense ha conquistato solamente un punto contro i giovani vibonesi, che hanno vinto la contesa al tie break dimostrando di essere una squadra pronta per un girone di ritorno da protagonista. Non è un caso come la partita sia iniziata proprio col primo set vinto dai giallorossi, a lasciar intendere come il derby non poteva essere considerato come una semplice passeggiata. Il Bisignano ha creduto maggiormente nella sua esperienza nella fase centrale della contesa, prima pareggiando e poi portandosi in vantaggio, quasi a voler chiudere definitivamente i giochi. Nel quarto parziale però è arrivato il pari, poi il sorpasso definitivo di una Tonno Callipo capace ora anche di battere le grandi del campionato: la vittoria nel derby vale il quinto posto ma soprattutto è un incentivo per migliorare ulteriormente nel prossimo futuro.