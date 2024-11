La prima proverà a non rendere vana la vittoria al tiebreak della scorsa giornata, riprendendo quota. Palmi a caccia di punti contro l’ultima della classe. Da dimenticare la sconfitta del turno precedente

Ripartire dalla vittoria. Questo l’obiettivo del Soverato che nel prossimo turno sarà impegnato in Sardegna contro Olbia. Coach Saja ora più che mai ha bisogno di conferme da parte delle sue ragazze. Continuare sulla scia positiva, massima concentrazione e determinazione per non perdere il ritmo.

La vittoria al cardiopalma nello scorso turno è stata la dimostrazione di come le cavallucce marine non intendono fare sconti a nessuno. I due punti guadagnati hanno permesso di allontanarsi dalla parte passa dalla classifica. Ma quella di domenica non sarà una trasferta semplice.

Le galluresi nello scorsa giornata hanno messo ko l’altra calabrese, Palmi. E al momento vantano due punti di vantaggio rispetto alle biancorosse. Olbia, alla seconda gara casalinga cercherà il riscatto per festeggiare davanti al proprio pubblico.

Altra gara interna, invece, per Palmi. A domicilio arriva l’ultima in classifica, Cisterna, ancora ferma al palo. Le rossoblu di coach Droghei hanno necessariamente bisogna di un’inversione di marcia per raccogliere i primi punti di stagione. Ma Palmi non può più commettere errori.

Maria Chiara Sigillò