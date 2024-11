Pallavolo. In A2 maschile la Calabria fa il tifo per Vibo Valentia. I giallorossi si giocano la promozione in A2 con Sora. Il primo round domenica alle 18:00 al PalaValentia

Tutto pronto in casa Callipo Vibo. I giallorossi di coach Mastrangelo si godono il meritato riposo prima di riprendere gli allenamenti in vista della gara 1 finale play off contro la diretta concorrente di tutto il campionato Sora. Si parte domenica e si giocherà al meglio delle cinque partite.

Una qualificazione storica per la formazione vibonese che dopo dodici anni dalla prima promozione in A1, proverà a fare il bis eguagliando tra l'altro il Latina che per bene due volte ottenne il salto di categoria passando dalla porta di servizio. Una finale combattuta e ottenuta dopo aver superato per tre volte una tenace Reggio Emilia, di cui due volte consecutive al tie-break.

Una finale entusiasmante tra, i campioni di inverno di Sora e la prima classificata al termine della regular season Vibo Valentia.

Di fronte i due migliori tecnici della serie A2. Ben sette i precedenti in panchina tra i due allenatori. Per Mastrangelo c'è da spazzare la cabala. Il coach giallorosso, infatti, non è mai riuscito a battere il collega modenese, Soli, perdendo tutte e sette le partite nelle quali si sono affrontati.

Un motivo in più per iniziare al meglio e mettere in tasca il primo round. Si gioca domenica alle 18 al PalaValentia.