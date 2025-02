Lunedì 24 febbraio sarà dato avvio alla seconda edizione del progetto "La Calabria per i giovani: azione voucher sportivi 2025". Lo comunica l'assessora regionale alle Politiche giovanili e allo sport Caterina Capponi, la quale spiega che «si tratta di un'iniziativa che darà a la possibilità a oltre 3 mila e 100 giovani calabresi, in età compresa tra i 14 e i 24 anni, di beneficiare di un voucher di 500 euro da spendere per lo sport presso Associazioni e Società sportive dilettantistiche aderenti».

Lunedì «saranno, infatti, pubblicati sul sito web della Regione Calabria e sul sito di Sport e Salute due avvisi pubblici, uno indirizzato alle Associazioni e società sportive dilettantistiche calabresi per la costituzione di un catalogo dell'offerta sportiva e l'altro ai giovani potenziali beneficiari del voucher».

«L'implementazione della pratica sportiva da parte di giovani - sottolinea inoltre l'assessore Capponi - non costituisce solo uno strumento di benessere psicofisico ma ha una valenza strategica anche da un punto di vista della prevenzione delle devianze. L' orientamento del mio mandato si sviluppa a 360 gradi dal sociale, alla valorizzazione dello sport e alla promozione del protagonismo giovanile. Le deleghe assessorili che mi sono state conferite, mi consentono, infatti di attuare una programmazione di interventi che si completano e si coordinano tra loro. Ovviamente, l'attenzione va prioritariamente ai nuclei familiari economicamente più disagiati. Ai giovani calabresi dico: la Regione Calabria sta scommettendo su di voi».



Ragazzi e ragazze calabresi, è scritto in una nota, «potranno chiedere il voucher, anche appartenenti allo stesso nucleo familiare, a decorrere dalle ore 12 del 24 febbraio e fino alle ore 16 del 21 marzo, attraverso una piattaforma informatica a cui si dovrà accedere con Spid. Per i minorenni la richiesta dovrà essere effettuata dai genitori o eventuali tutori. Ciascun richiedente potrà ottenere un solo voucher sportivo, la pratica sportiva dovrà essere svolta per almeno 2 ore settimanali e potrà essere svolta entro il 31 dicembre 2025».

Per l'assegnazione del voucher, conclude la nota, verrà data priorità al reddito Isee più basso; in caso di parità di Isee, all'ordine cronologico di presentazione della domanda in piattaforma.