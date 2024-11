Si è concluso ieri un evento ricco di emozioni, dove i migliori rider si sono confrontati in una competizione intensa, culminata nella proclamazione di un giovane talento come nuovo Campione Italiano Assoluto

Il Campionato Italiano di Wingfoil Freeride 2024 si è concluso ieri, trasformando le acque dello Stretto in uno spettacolo mozzafiato che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultima sfida. È stato un evento ricco di emozioni, dove i migliori rider italiani si sono confrontati in una competizione intensa, culminata nella proclamazione di un giovane talento come nuovo Campione Italiano Assoluto.

A salire sul gradino più alto del podio è stato infatti il quattordicenne Gioele Incani, che, grazie a una straordinaria abilità e determinazione, ha conquistato il titolo nazionale. La sua performance ha impressionato tutti, dimostrando che l’età non rappresenta un limite quando si uniscono talento, tecnica e passione. Alle sue spalle, al secondo posto, si è piazzata Marta Monge, una rider di grande grinta e abilità, che ha dimostrato padronanza della tecnica e una resistenza invidiabile. Completa il podio Riccardo Piana, che con il suo terzo posto ha sigillato una gara impeccabile e ricca di emozioni.

Gli atleti hanno gareggiato duramente, offrendo al pubblico uno spettacolo unico di velocità, equilibrio e spirito competitivo. La vittoria di Incani, così giovane e già promettente, segna un momento significativo per il futuro del wingfoil in Italia, mentre il podio di Monge e Piana conferma l’ampia gamma di talenti che questa disciplina sa attirare. Oltre a celebrare i vincitori, si celebra anche il futuro del wingfoil, che grazie a eventi come questo continua a farsi strada tra le discipline sportive più emozionanti e seguite d’Italia.